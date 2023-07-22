تفاصيل جولة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في أديس أبابا

اختتم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، زيارته لإبراشية القرن الإفريقي وجامبيلا، بتفقده للخدمات المختلفة بأديس أبابا، بحضور القس مارتن، عميد منطقة أديس أبابا، والقس دانيال، والمطران كوان كيم مساعد رئيس الأساقفة في إبروشية القرن الإفريقي وجامبيلا.

صلاة القداس الإلهي في أديس أبابا

وصلى رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي، الناطق بالإنجليزية في منطقة أديس أبابا، كما زار فريق شباب الكشافة لخدمة أطفال الشوارع والمشردين وتقديم المساعدات لهم، إذ تحدث إليهم مُشجعًا إياهم علي استكمال الخدمة.

وختم رئيس الأساقفة زيارته، بلقاء السكرتير العام لمجلس الكنائس الإنجيلية بإثيوبيا ضمن الزيارات المسكونية في منطقة القرن الإفريقي.

اجتماع رئيس الأساقفة بقادة الكنيسة في إثيوبيا

كان رئيس الأساقفة، قد اجتمع بقادة الكنيسة في إثيوبيا وجامبيلا بمنطقة أسوسا، لعقد سنودس الإبروشية، كما صلى لرسامة قساوسة وشمامسة جُدد لخدمة الشعب.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الذي يرأسه دكتور سامي فوزي، رئيس الأساقفة، يضم 10 دول هي: مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال.