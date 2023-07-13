الكنيسة الأسقفية تنظم يوما للصلاة من أجل مصر

تنظم الكنيسة الأسقفية، يوما للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر، تحت رعاية الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بشعار «مبارك شعبي مصر»، الجمعة 28 يوليو الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يوم صلاة لأجل مصر بالكنيسة الأسقفية

يقود الصلاة في الكنيسة الأسقفية، مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس، والقس ناشد غالي، والقس بطرس رشدي، والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ودكتور نادر شوقي ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.

وفي سياق آخر، نظم قطاع التنمية إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي، يوما للكشف الطبي ضمن حملة «100 يوم صحة» التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المنطقة الطبية بعين شمس.

تنظيم قافلة طبية برعاية الكنيسة الأسقفية

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات، مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوي ونسبة الدهون بالجسم، إضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة 85 فردا من الرجال والسيدات، وجرى إحالة 4 حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

يذكر أنّ مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.