رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: معالجة مشكلات تغير المناخ تتطلب جهودا من رجال الدين

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة، بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: «نحن نناقش موضوعا مهما في عالمنا المعاصر إذ نقابل تحدي يواجهنا جميعا، حيث تتضمن مشكلات تغير المناخ تلوث المياه والهواء، بالإضافة للجفاف ونقص المياه العذبة والفيضانات بما في ذلك من تأثير على الزراعة».

وأضاف: «المعالجة تتطلب جهود مشتركة من رجال الدين للحد من التلوث وتشجيع الوعي البيئي والتعامل مع الطاقة المتجددة بجدية لتحسين الأوضاع، إذ يشهد الطقس حاليًا ونمط الأمطار تغيرًا ملحوظًا، فالمشكلة صارت قريبة وتهدد كل شيء من حولنا».

واستطرد: «لقد أفسد الإنسان البيئة عن جهل أو عن عمد فالنتيجة واحدة لذلك أصبح موقف الدين مهم جدا من خلال زيادة الوعي في المساجد والكنائس والتذكير أن البيئة هي عطية من الله، وبشكل عام يلعب القادة الدينيين دور فعال في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن الوعى والتعليم وعقد مؤتمرات من أهم الوسائل التوعوية للحفاظ على البيئة، بالإضافة للتأمين على المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات حكومية وغير الحكومية.

وتابع: «كل ما خلقه الله حسن جدا إذ وكل الله الإنسان لاستخدام البيئة استخدام جيد فلا تلوثوا الأرض، فكل البيئة تسبح الله وهي قيم مشتركة لدى الإسلام والمسيحية، وما زال الطريق أمامنا طويلا، ولكن نثق في أن دورنا فعال بالمجتمع».