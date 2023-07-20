رئيس الكنيسة الأسقفية يرسم قسيسين جديدين بإبراشية القرن الأفريقي

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أولى جلسات سنودس إبروشية القرن الأفريقي، التي عُقدت في مدينة أسوسا بإثيوبيا، بصلوات القداس الإلهي والشركة المقدسة، بحضور المطران أنطوني بول مساعد المطران بإبراشية مصر، والدكتور القس جيدي وعميد المنطقة دين مارك في أسوسا.

رسامة قسيسين جديدين بإبراشية القرن الأفريقي

وصلى رئيس الأساقفة خلال أيام السنودس قداس رسامة الشماس جابرييل جوت، والشماس ستيفن ادواي، ليصبحا قساوسة بإبراشية القرن الأفريقي ورسامة الخادم العلماني ديفيد بارنج شماسا في الكنيسة الأسقفية.

واجتمع رئيس الأساقفة بأعضاء السنودس للحديث عن الأمور الإدارية الخاصة بالكنيسة في منطقة أسوسا، إضافة للاطلاع على مستجدات الخدمة والرعايا في المنطقة، والاستماع لكل متطلبات الكنيسة.

إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يرأسه دكتور سامي فوزي، يضم 10 دول هي مصر إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، موريتانيا، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، تشاد والصومال.