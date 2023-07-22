الأوقاف تعلن عن أولى دورات اللغة العربية للأئمة والواعظات: «لغة القرآن»

تنطلق غدًا الأحد 23 يوليو 2023م أولى الدورات المتخصصة المتقدمة في اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات الأوقاف، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببرامج التدريب المتنوعة واهتمامها البالغ باللغة العربية، لغة القرآن الكريم.

دورة وزارة الأوقاف عن لغة القرآن

وأوضحت الأوقاف، أن الدورة ستعقد تحت عنوان «لغة القرآن» بمحاضرة افتتاحية حول أهمية التمكن اللغوي للأئمة والخطباء والواعظات، ودور اللغة في الفهم الصحيح للنص؛ للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

دورات قادة الفكر

وأشارت الوزارة، إلى أن الدورة ستُعقد بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الكبرى لمسجد النور بالعباسية لجميع الأئمة والواعظات خريجي دورات «قادة الفكر» موجة دعوة للإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة الراغبين في تغطية افتتاح الدورة التواجد، الحضور بمسجد النور بالعباسية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة.