وزير الأوقاف يضم 3 أعضاء جدد للمجلس العالمي لخدمة القرآن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضم عدد من الأسماء والشخصيات لعضوية المجلس العالمي لخدمة القرآن، تقديرًا لجهودهم وإسهامهم في خدمة القرآن الكريم.

أعضاء المجلس الجدد

1. الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

2. الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

3. الشيخ خالد عبد المحسن الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم

جدير بالذكر، أن المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم، جرى تأسيسه عام 2018، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم، ويعمل على نشر فهم مقاصده فهمًا صحيحًا ينطلق من روح العصر، ويراعي متغيراته ومستجداته، مع الحفاظ على الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، كما يُعنى بالدراسات القرآنية وتفسر القرآن الكريم وبيان وجوه إعجازه وترجمة معانيه، ويعد المجلس حلقة وصل مهمة بين أهل القرآن الكريم في مختلف دول العالم.

أهم إنجازات المجلس العالمي لخدمة القرآن

1. التوسع في مقارئ الأئمة والواعظات.

2. استحداث مقارئ جديدة «مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص - مقرأة كبار القراء المرتلة برواية ورش - مقرأة كبار القراء المجودة - مقرأة الجمهور - المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات - مقارئ السيدات».

3. إطلاق دروس التفسير.

4. إصدار الكتب التي تُعنى بالدراسات القرآنية، ومن أهمها: (من أساليب البيان القرآني - الكمال والجمال في القرآن الكريم - دراسات في علوم القرآن).

5. إصدار ترجمة معاني القرآن الكريم (المنتخب) بـ4 لغات، هي: (الأوردية - اليونانية - الهوسا - العبرية).

6. عقد العديد من الدورات حول الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم.