السيطرة على حريق منزل بقرية في بني سويف دون وقوع إصابات بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء اليوم، حريق هائل شب في منزل بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف دون وجود خسائر بشرية، أو إصابات وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية إطواب شمال بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، يفيد نشوب حريق في منزل بقرية إطواب التابعة لمركز الواسطى، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ثلاث سيارات إطفاء لإخماد الحريق

دفع دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد ثلاث سيارات إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات.