إصابة 3 أشخاص في حريق سيارة نقل على صحراوي بني سويف

أصيب 3 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، إثر نشوب حريق مفاجئ بسيارة نقل محملة سماد عضوي على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا، بجوار رست بني سويف، وجرى إخماد النيران في السيارة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

بلاغ بنشوب حريق في سيارة نقل ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث اشتعال حريق بسيارة نقل محملة سماد عضوي، بالطريق الصحراوي الغربي بجوار رست بني سويف، في اتجاه محافظة المنيا، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ وإخماد النيران.

إصابة 3 أشخاص في حريق سيارة ببني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي المصابين في الحادث وهم: يوسف سعيد روبي 20 عامًا، سائق، مصابًا بحروق من الدرجه الثالثة، أحمد طارق يونس 24 عامًا، يقيم بمحافظة الفيوم، مصابًا بحروق من الدرجه الثانية، مصطفى سيد خميس 15 عامًا، يقيم بمحافظة الفيوم، مصابًا بحروق من الدرجه الثانية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث، كذلك جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.