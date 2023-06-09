إخماد حريق بمخزن لأدوات الصحية في بني سويف دون إصابات بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، حريق مخزن أدوات صحية وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن بشارع شجرة الدر بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

بلاغ بنشوب حريق بشارع شجرة الدر بمركز ناصر

تلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف بلاغاً بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية بشارع شجرة الدر وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق حيث انتقل السكرتير المساعد اللواء سامي علامي لموقع الحريق، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في مخزن أدوات صحية بشارع شجرة الدر وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده، وتم تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أي أجزاء مشتعلة في أماكن قريبة من موقع الحريق.

فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة

وجرى فصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي، واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.