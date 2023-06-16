إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق عقار جنوب بني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حريق بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق في عقار جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان بمدخل مدينة الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وإخماد النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

السيطرة على الحريق وإخماد النيران

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمت السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، حيث أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحريق

وتبين أن المصابين في الحريق هم «طه.ح.ح» 47 عامًا، مصابًا بجرح بالفخذ الأيسر حوالي 5 سم واختناق، و«عبدو.ا.ف» 21 عامًا، مصابًا باختناق، و«أحمد.م.م»، 17 عامًا، مصابًا باختناق، و«إسلام.م.أ»، 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالقدم اليمنى حوالي 5 سم.

كما تبين أن أغلب الإصابات جاءت نتيجة عملية الإطفاء، وحالتهم مستقرة، وتلقوا الإسعافات الأولية والعلاج اللازم داخل مستشفى الفشن المركزي.