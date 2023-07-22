5 محافظات تسجل أعلى درجة حرارة.. جنوب الصعيد الأكثر تأثرا بالموجة الحارة

موجة حر شديدة وطويلة المدة تتعرض لها البلاد، ويختلف تأثيرها من إقليم لآخر بحسب العوامل الجوية الأخرى وتضاريس المنطقة، إلا أن الموجة الحارة تشتد على المحافظات الواقعة في إقليم جنوب الصعيد، لذا ترصد «الوطن»، أكثر 5 محافظات تسجل أعلى درجة حرارة.

أعلى 5 محافظات تسجيلا لدرجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة على محافظات الجمهورية، فإنه يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح على كافة الأنحاء، وذلك في ظل استمرار الموجه الحارة.

5 محافظات تسجل أعلى درجة حرارة

وفيما يتعلق بأكثر 5 محافظات تسجيلا لدرجات الحرارة، فإنها محافظات إقليم جنوب الصعيد، وفقا لما يسجله التقرير اليومي لدرجات الحرارة الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلى نستعرص 5 محافظات سجلت أعلى درجة حرارة وجاءت على النحو التالي:

محافظة الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46 والصغرى 28.

محافظة أسوان

درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 30.

مدينة أبو سمبل

إحدى المدن التابعة لمحافظة أسوان، ودرجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 30.

محافظة الأقصر

درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 30.

محافظة قنا

درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 28.

محافظة سوهاج

درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

مدن تسجل درجات حرارة فوق الـ40 مئوية

كما تسجل عدة مدن مصرية درجات حرارة العظمى بها، تتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية وحتى 42، وهي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وأبورماد وشلاتين ومرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب وسيوة ورأس سدر ونخل وطابا وشم الشيخ.

وتقع هذه المدن في نطاق أقاليم شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، اللذان يتميزان بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة نهارا.