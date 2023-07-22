درجات الحرارة اليوم السبت.. تصل لـ45 مئوية في جنوب الصعيد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا، يتضمن درجات الحرارة اليوم، سواء الصغرى أو العظمى أو المحسوسة على مدن ومحافظات الجمهورية، والتي شهدت انخفاضا بقيمة درجة في بعض المناطق كالمدن الساحلية على سبيل المثال.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم السبت في كل من القاهرة والوجه البحري 36، والمحسوسة 39 درجة مئوية،، والسواحل الشمالية 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية، وجنوب سيناء 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت أن التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن حالة الطقس خلال ساعات الذروة المقبلة ستشهد طقسا شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي في كافة محافظات الجمهورية:

- القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 36 - 39

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 37

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 39 - 42

- كاترين 35 - 38

الطور 41 - 44

- طابا 38 - 41

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 40 - 42

- رأس غارب 41 - 44

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 39 - 41

- بني سويف 39 - 41

- المنيا 39 - 41

- أسيوط 40 - 42

- سوهاج 41 - 43

- قنا 42 - 43

- الأقصر 43 - 44

- أسوان 43 - 44

- الوادي الجديد 43 - 44

- أبوسمبل 43 - 44.