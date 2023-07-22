«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة غدا.. وتحذر من الموجة الحارة والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، متوقعة استمرار الموجة الحارة، ليصاحبها طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة غدا في الصباح والمساء، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة ليلاً على الأنحاء كافة ويستمر حتى الصباح الباكر، وتصاحبه شبورة مائية حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة

وبسبب الموجة الحارة، نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 3 درجات عن المتوقع في الظل.

وأضافت الأرصاد أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة غدا «العظمى - المحسوسة» في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد:

القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 35 - 38

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 36 - 39

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 42- 45

- نخل 40 - 43

- كاترين 36 - 39

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 36

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 43 - 44

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 44 - 45

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44