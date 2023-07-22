صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصي بغلق 3 منشآت مخالفة ويوجه إنذار لـ28 مؤسسة

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات الخاصة، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت بغلق 3 منشآت مخالفة وووجهت إنذارات لنحو 28 أخري.

شن حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 102 منشأة، تشمل 37 غير مرخصة و 64 عيادة خاصة، و15 مستشفى وعيادة تخصصية، و45 مركزاً طبياً و معملاً.

توجيه إنذارات لنحو 28 منشأة

وأضاف أنه جرى توجيه إنذارات لنحو 28 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشآت وإعادة فتح لـ 4 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى

وأشار محمد فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.