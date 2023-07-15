«شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» يعلن تفاصيل مسابقة «عصام السيد» في دورته الثامنة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي ستنعقد دورته الثامنة في الفترة من 25 - 30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ، عن مسابقة العمل الأول للشباب، النسخة الخامسة، بالتعاون مع المخرج عصام السيد.

مسابقة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، أن هذه المسابقة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

شروط مسابقة مهرجان شرم الشيخ الدولي

وتتضمن شروط المسابقة فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم السبت ولمدة شهرين، لتنتهي الجمعة 15 سبتمبر، ولن تلقي أمانة المسابقة اعتبارا للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، كما أن المسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي، على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا، أو التجربة الأولى إن كان محترفا.

ومن الشروط أيضاً ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن 35 عاما في شهر نوفمبر 2023، وأن يكون المخرج أو المخرجة مصري الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة، وألا يكون منقولا من عمل آخر، ويتميز بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى، كما يفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها، والتي تحمل هما اجتماعيا وإنسانيا.

وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أي جهة، وأن يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور ومن إنتاج 2021 و2022 و2023، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح في مصر، ومن حق اللجنة حجب الجائزة إذا لم يتقدم لها من يستحق.

المستندات المطلوبة للاشتراك في مسابقة المهرجان

ويتم التقديم للمسابقة من خلال ملء استمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالي ‏هــنـا، وترسل الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم، وصورتين شخصيتين بجودة عالية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم تليفونه المحمول لسهولة التواصل معه، وإقرار موقع من المتقدم للجائزة بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا وترسل كل هذه الطلبات على إيميلات المهرجان، مع ضرورة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الإلكتروني، متضمنا الإقرار وروابط المسرحية وملف كامل تقني وإعلامي، وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة، ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة.

أما عن جوائز المسابقة فيحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد، وتسلم له خلال فعاليات الدورة الثامنة، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب في نسختها الخامسة ضمن فعاليات الدورة الثامنة، كما ستتم استضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 25-30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز، كما ترشح إدارة المهرجان المخرج الفائز لإخراج حفل افتتاح أو ختام الدورة التاسعة لعام 2024.

دورة الفنانة سميرة محسن

وتحمل دورة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.