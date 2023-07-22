عضو بـ«الشيوخ»: ثورة يوليو مهدت الطريق للدولة المصرية الحديثة

تقدم النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، قائلا: ثورة يوليو مهدت الطريق للدولة المصرية الحديثة القائمة على المبادئ الوطنية واستكمالا للنضال الوطني لرفض كافة أشكال الاستعمار، فمازلنا نعيش في بريق نجاح أهداف الثورة ونستكمل الطريق خلف القيادة السياسية لنعبر للجمهورية الجديدة.

هلال: ثورة 23 يوليو جاءت رسخت المبادئ الأساسية للمجتمع التنموي

وأوضح هلال، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو جاءت لترسخ المبادئ الأساسية التي يحتاجها أي مجتمع تنموي، لا سيما في ظل وجود احتلال ينهش خيرات البلاد ويديرها بطرق تتماشى مع خطط واستراتيجيات استعمارية كبرى تستهدف جعل مصر غنيمة حرب تنفق من ثرواتها ومقدراتها على الأجندات الأجنبية، وهذا ما رفضه الجيش المصري وأصر على ضرورة جلاء الإنجليز نهائيا وإبعاد الملك عن الحكم والحاشية الفاسدة، وتأسيس مبادئ جديدة تقود المجتمع لمرحلة يتساوى فيها الجميع متمتعين بكافة الحقوق والواجبات.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن من أهم مبادئ الثورة التي مازلنا نسير على خطاها هو مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تبني العديد من الإصلاحات التشريعية؛ أهمها قانون الإصلاح الزراعي، الذي أنقذ الفلاح المصري، وجعله يبدأ عصرا جديدا يقود أبناء الطبقة المتوسطة لمستقبل مشرق، والآن القيادة السياسية تستلهم روح تلك المبادئ وحريصة على تحقيقها لكل مواطن، وخير مثال على ذلك كم المبادرات الاجتماعية ودور العمل الأهلي في مصر، فكل هذه الجهود ساهمت في تحقيق مظلة حماية اجتماعية لكل مواطن وتقديم الدعم لكافة الأسر المصرية لا سيما الأولى بالرعاية والفقراء في كافة ربوع الجمهورية.

عضو بالشيوخ يكشف عن مبادئ ثورة يوليو

وأكد أن ثورة 23 يوليو حملت مبدأ مهما وهو تطبيق الديمقراطية وتفعيل أسس الحفاظ على مبدأ حقوق الإنسان من خلال مجانية التعليم، فضلا عن بناء جيش قوي قادر حتى يومنا هذا على أن يكون درعا حاميا للوطن، مشيرا إلى أن كل هذه المبادئ لا تزال الدولة المصرية تسير على نهجها، بل والسعي لإحراز نجاحات أكثر في التنفيذ الفعلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الذكرى ستظل محفورة في وجدان المصريين، وتعد دليلا قاطعا على متانة العلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه.