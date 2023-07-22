محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وتضمنت البرقية نصها: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا.. أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالعزة والتقدم والازدهار، داعيا الله عز وجل أن يمد فخامتكم بموفور الصحة والتوفيق وأن يسدد على طريق الحق خطاكم».

تهنئة لكبار رجال الدولة

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والوزراء، وجموع الشعب المصري، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويرعى خطاها نحو العزة والرخاء.