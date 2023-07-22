المفتي: ينبغي إحياء سُنة وليمة العرس.. ودفع مصاريف الزفاف للمحتاجين أفضل

حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها نشرتها عبر البوابة الرسمية، رداً على تساؤل ورد إليها بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ ودار السؤال حول «هل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟».

التصدق بتكلفة حفل الزفاف

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، في فتواه إن دفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته؛ لما في ذلك من إنفاق المال على الوجه الأنفع للناس والأجدى في صلاح حال الفقراء، ولما فيه من تعدية النفع للغير وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، ولما فيه من التعاضد والترابط بين جموع الناس، ولما فيه من معنى الإيثار وتقديم الأنفع للغير على مصلحة النفس.

وليمة حفل الزفاف

وأكد مفتي الجمهورية أنه ينبغي إحياء سُنَّة وليمة العرس، مع التنبيه على عدم الإسراف فيها، وألَّا يُخَص بها الأغنياء دون الفقراء، ولا مانع شرعًا من إخراج قيمة طعام الوليمة نقدًا وتوزيعه على المحتاجين.

إعلان الزواج

وشدد المفتي على ضرورة إعلان الزواج ولو بطرق الإعلان المعتادة؛ كإرسال بطاقة الدعوة إلى المدعوين وبكلِّ طريقة تُعَرِّف المدعوين بالزواج، وكذلك بما اعتاده الناس من عقد مجلس للإشهار وكتب الكتاب في المساجد ونحو ذلك.