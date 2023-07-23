عماد متعب: الكرة ليس لها معنى دون وجود الجمهور

قال عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الجمهور هو الأساس في أي نادي، إذ أن لعبة كرة القدم دون وجود جماهير ليس لها معني نهائيا: «الكورة من غير جمهور ملهاش معنى، زي مطرب بيغني على مسرح لوحده، وأنا كنت باخد القوة بتاعتي من الجمهور، حتى لو كنت وحش هما بيسندوني».

متعب: الجمهور عامل رئيسي

وأضاف «متعب»، خلال استضافته في حلقة خارجية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية «DMC»، أن مثل تلك الأفعال التي يقوم بها الجمهور تؤدي إلى ظهور اللاعب بأفضل ما عنده حتى يراه الجمهور ويصقف له: «دي عوامل بتخلي اللاعب يطلع اللي عنده، الجمهور عامل رئيسي، والدوري قيمته بتبدأ تتسوق من الجمهور باستاد مليان ومتكامل».

متعب: تسويق الدوريات يبدأ من نظرة الرعاة للجمهور في الاستاد

وأوضح اللاعب أن الدوريات الكروية في البلدان كافة يبدأ تسويقها بداية من نظرة الرعاة على جمهور تلك الدوريات المتواجد في الاستاد، مشيرا إلى أن عدم وجود جمهور مشجع للفرق أدى لصعوبة المباريات على اللاعبين.