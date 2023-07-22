متعب: مهرجان العلمين الجديدة أعاد جيلا للملاعب.. وحب الأهلي سر اعتزالي

قال عماد متعب نجم الأهلي سابقا، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة أعاد جيلا كاملا للملاعب من جديد عن طريق المباريات الودية والترفيهية مشيرًا إلى أن أغلب لاعبي كرة القدم لا يتوقفون عن ممارسة اللعبة ولكن الظروف تجبرهم على التوقف عن اللعب مثل «كوفيد 19» والرغبة في البعد لبعض الوقت.

متعب: اضطررت لاعتزال كرة القدم

وأضاف «متعب» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc» ولقاء خاص من قلب العلمين الجديدة، أنَّه اضطر إلى اعتزال كرة القدم لأنه لم يستطع اللعب في ناد غير النادي الأهلي، قائلاً: «مش هقدر ألعب في حتة غير النادي الأهلي ولذلك اعتزلت بعد عدم التجديد للقلعة الحمراء لأن حب الفانلة الحمراء يمنعني من اللعب لغيره».

من الصعب اللعب بعيداً عن النادي الأهلي

وتابع عماد متعب، «خارج النادي الأهلي كان من الصعب علي تحقيق أي إنجازات جديدة لانتمائي للنادي العريق، تعودت على أداء معين ومكسب طوال الوقت.. النادي الأهلي بيتي وكان يستحيل انتقالي للزمالك ليس تقليلاً منه ولكني من سن 12 عاما وأنا ألعب بالنادي الأهلي.. وبعد لعب 23 عاماً لم يكن ممكناً الانتقال لفريق آخر».