«بيطري البحيرة»: تحصين 143 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين للأسبوع الثانى على التوالى فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

وتمكنت مديرية الطب البيطري في البحيرة اليوم من تحصين 22731 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 143 ألفا و600 رأس ماشية.

تكثيف حملات التوعية ضد مرض الحمى القلاعية

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف حملات التوعية، موجهة بعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، يأتي ذلك لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

تقديم أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين

كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وتناشد مديرية الطب البيطري في البحيرة جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.