تحصين 4 آلاف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، فضلا عن تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب.

تحصين أكثر من 4 آلاف رأس ماشية بالشرقية

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر مارس 2023 م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و690 رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ168 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يجرى من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.