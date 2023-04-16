«الزراعة»: إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما جرى تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي بدأت 4 مارس 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين حوالي 3 ملايين و282 ألف و855 رأس ماشية

وأوضح التقرير أنه جرى تحصين حوالي 3 ملايين و282 ألف و855 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، منذ بداية الحملة وحتى 15 أبريل الجاري.

وأشار إلى تحصين حوالي 2 مليون و912 ألف و936 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 15 أبريل الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم، لحمايتها من الأمراض والأوبئة.