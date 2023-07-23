«الكهرباء»: برنامج تخفيف الأحمال لن يستمر طويلا ونعمل على حله سريعا

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حيث سيتم البدء في تطبيقه بدءا من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

حمزة: البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول

وأضاف «حمزة» خلال حواره لبرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول، وسيتم حله سريعًا، مضيفًا أن انقطاعات التيار الكهربائية لن تتجاوز الساعة، كما سيتم تطبيق الانقطاعات قبل رأس الساعة بعشرة دقائق، وبعد رأس الساعة بعشرة دقائق.

وتابع: «هذا هو الوقت الذي يحمل احتمالية لتخفيف الأحمال، على سبيل المثال الانقطاع المحتمل الساعة 12 إلا 10 دقائق حتى 12 و10 دقائق، وبالتالي الانقطاع من ثلث ساعة حتى ساعة بحد أقصى، وتخفيف الأحمال في المناطق يكون طبقًا لمتطلبات تخفيف الأحمال».

وأضاف أنه من الوارد تكرار انقطاعات الكهرباء بالتناوب بين المناطق وبعضها بالتدريج.