أيمن حمزة: «الشواحن بتسحب كهرباء لو اتسابت في الفيشة»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا والمصابين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل.

ضرورة الصيانة الضرورية للتكييف

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن حريق الأمس دعاه إلى تذكير الأفراد بضرورة الصيانة الدائمة للأجهزة الكهربائية مع ترشيد للاستهلاك وفقا للمبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية، مؤخرا في المباني الحكومية والشوارع والمولات العامة، والتي تشمل الكهرباء والغاز، لافتًا إلى أن هذه الحملة تحتاج إلى التكاتف بين الأشخاص والحكومة.

أهمية الملصق الموجود على الأجهزة الكهربائية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن التكييف هو أعلى الأجهزة الكهربية استهلاكًا للكهرباء، ويجب صيانته باستمرار وتنظيف الفلاتر مع وضعه في المساحة التي تناسبه مع ضرورة الاهتمام بالملصق الموجود على الأجهزة الكهربائية الذي يحدد كمية الاستهلاك الخاصة بكل جهاز.

أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يجب وضع على التكييف مظلة لحمايته من الشمس لكي لا يستهلك كهرباء أكثر مع ضرورة الكشف على تسريبات الفريون والتنظيف المستمر للتكييف، متابعًا: «أي جهاز بيسخن زي الفرن الكهرباء أو غلاية الشاي أو الميكروويف أو الغسالة الأوتوماتيك يبقى بيستهلك كهرباء أكثر وكمان الشواحن بتسحب كهرباء لو اتسابت في الفيشة».