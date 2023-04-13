مدير «تعليم القاهرة» يكرم الطالبة هنا أيمن حمزة لفوزها بمنحة FIT

كرم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، الطالبة هنا أيمن حمزة، بمدرسة الشروق التجريبية للغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية؛ لحصولها على المركز الأول بمنحة FIT لدراسة اللغة الألمانية في ميونخ، بحضور زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، وخالد حمدان مدير عام الإدارة.

وهنأ مدير المديرية الطالبة وأسرتها، والإدارة التعليمية، والأستاذة ناهد منصور معلمة اللغة الألمانية في المدرسة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة يكرم الطالبة

وأكد موسى أهمية الاهتمام بالنوابغ والمتفوقين ورعايتهم؛ ليرفعوا اسم مصر عاليًا أمام العالم، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي تطبيقًا لاتفاقية وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته الألماني في القاهرة، في إطار مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية في المدارس المصرية، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية بين الطلاب، وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية في المستقبل القريب.

وقال خالد حمدان، مدير إدارة الشروق التعليمية، إنّ تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين تثمين لجهود العاملين في الإدارة التعليمية في المقام الأول، لرعاية أبنائهم الطلاب، وغرس قيم حب العلم والتفوق والتميز، كما أنه تعزيز لشعور «بالولاء والانتماء»، وتقدير أسر المتفوقين، وبأنّنا نقدر مجهودهم في رعاية أبنائهم وطلابنا بمختلف المراحل التعليمية، مؤكداً أنّ الطلاب هم الثروة الحقيقية التي نعمل على تنميتها ومدها بكل مهارات التعليم والبحث والثقافة، حتى نستطيع الاعتماد عليهم في المستقبل القريب لخدمة مصر.

حمدان: تكريم المتفوقين دراسيا

وأضاف حمدان أنّ تكريم المتفوقين دراسيا، يأتي من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق والنجاح ، كما أن تكريم المعلمين أصحاب الفضل الأول في هذا النجاح، يهدف لمواصلة العطاء داخل المدرسة، ومتابعة الطلاب من أجل تفوقهم، وتسليحهم بكل مقومات النجاح والتميز والتفوق، حتى يحصلوا على أعلى الدرجات والشهادات الجامعية.

وأعرب عن فخره بفوز الطالبة هنا أيمن حمزة، بمنحة معهد جوته الألماني في القاهرة، وبالإنجاز الذي حققته الأستاذة ناهد منصور مدرسة الألماني بمدرسة الشروق التجريبية للغات، لما بذلته من جهود مع طلابها خلال العام الدراسي الحالي، والأعوام السابقة، متمنيا استمرار الإدارة التعليمية بمدينة الشروق في تخريج أجيال جديدة على علم ووعي لبناء وخدمة مصر.

كان معهد جوته الألماني بالقاهرة، احتفى بفوز هنا أيمن حمزة بنشر عددا من الصور التذكارية للفائزين الخمسة الأوائل عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر»، في إطار الدور الرائد الذي يقوم به مدرسي مادة اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، وفي إطار مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية بالمدارس المصرية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية بين الطلاب، ويتيح لهم فُرصًا أفضل للتدريب وتبادل الخبرات .