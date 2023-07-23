«الكهرباء»: تخفيف الأحمال يحدث وفق جدول بالتناوب بين المناطق المختلفة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، يبدأ تطبيقه من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

حمزة: تخفيف الأحمال يتم وفق تصنيفات المناطق

وأضاف «حمزة» خلال حواره لبرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن تخفيف الأحمال يتم وفق تصنيفات المناطق وبجدول متناوب بحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، كالمستشفيات.

وأكد أنه يتم قطع التيار وفقًا للأحمال المطلوبة في كل منطقة، ودائما يكون البيان هدفه طمأنة الناس في ظل الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، والتي تثير تخوف لدي البعض، مثل أعطال الأسانسير، وبالتالي جاء البيان ليعلم الجميع توقيتات.