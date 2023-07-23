«تعليم السويس» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس حاجتها لشغل عدد من الوظائف، منها موجه عام وأول، وموجه، ومدير ووكيل مدرسة، موضحة الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف، وكذلك الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

شروط التقدم لوظائف «تعليم السويس»

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس، شروط التسكين على الكادر للوظائف المعلن عن الحاجة لشغلها، وهي:

- أن يكون المتقدم في وظيفة كبير معلمين حتى يتم تسكينه على وظيفة موجه عام، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

- أن يكون المتقدم على وظيفة خبير على الأقل، للتسكين في وظيفة موجه أول، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

- أن يكون المتقدم على وظيفة معلم أول «أ» على الأقل لتسكينه على وظيفة موجه، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

- يكون المتقدم على وظيفة معلم «أ» على الأقل، لتسكينه على وظيفة مدير مدرسة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

- أن يكون المتقدم علي وظيفة معلم أول على الأقل، لتسكينه في وظيفة وكيل مدرسة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للوظائف الشاغرة

وأشار إعلان مديرية التربية والتعليم إلى ضرورة توافر عدد من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لتلك الوظائف، وهي:

- نموذج طلب التقديم الخاص بالوظيفة من إدارة التنسيق المختصة بالمديرية.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة وموضح بها الموقف من الجزاءات.

- صورة طبق الأصل من المؤهل العالي والتأهيل التربوي.

- صورة طبق الأصل من إجازة برنامج التدريب المؤهل للوظيفة.

- الحصول على دورات الحاسب الآلي واللغات، مع تقديم ما يفيد ذلك. ويمكن إضافة أي مستند يدعم موقف طالب الوظيفة.

وأوضح الإعلان، أن الطلبات تُقدم لإدارة التنسيق المختصة بالمديرية يدوياً، ولا يُنظر للطلبات التي تقدم بريدياً.