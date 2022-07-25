توجيهات هامة من التعليم بشأن تدريبات المعلمين للتسكين على وظائف الكادر

بدأت اليوم تدريبات تسكين المعلمين المرشحين للتسكين على وظائف كادر المعلمين، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

توفير نسخة إلكترونية من المادة التدريسية

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، توجيهات هامة للتسكين على وظائف كادر المعلمين، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي وهي كالتالي:-

- يتمّ التدريب في قاعات التدريب الخاصة بإدارة التدريب بالمديرية والإدارات (المديرية شرق- غرب - بليس) من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا في الفترة من 25 يوليو 2032 حتى 9 أغسطس 2022 بالتعاون مع فرع الأكاديمية.

- مدیر إدارة التدريب، مسؤول عن تجهيز القاعات التدريبية اللازمة بالمديرية والإدارات.

- مدير إدارة التدريب مسؤول مسؤولية كاملة عن مراعاة العدالة بين المدربين.

- مدير فرع الأكاديمية مسؤول عن تسليم خطة توزيع المستهدفين وتوفير قائمة معتمدة بأسماء المدربين المعتمدين وتوفير نسخة إلكترونية من المادة التدريسية وتسليمهما إلى مدير إدارة التدريب.

- تحدد هيئة الإشراف على قاعات التدريب بالتعاون بين مدير إدارة التدريب بالمديرية ومدير فرع الأكاديمية، لكل قاعة هيئة أشراف (مشرف عام ومشرف وعامل).

- هيئة إشراف القاعة مسؤول عن إعداد كشف الحضور والانصراف للمدربين والمتدربين وهيئة الإشراف والتأكّد من شخصيتهم وتعتمد من مدير إدارة التدريب ومدير الإدارة التعليمية أو مدير المديرية وتختم بخاتم النسر، وتسلیم کشوف إخلاء الطرف للمتدربين.

المتخلفون عن المواعيد المحددة

- يسمح للمتدرب الذي تخلف عن ميعاد تدربية بعذر مقبول يقدره مدير إدارة التدريب وفي حالة قبول مدير إدارة التدريب العذر يكون الحضور الدورة التالية - نسبة اجتياز البرنامج الحضور 75% من ساعات البرنامج.

- مدير إدارة التدريب مسؤول مسؤولية كاملة عن تجميع الحضور والانصراف وتسلم بحافظة إلى فرع الأكاديمية بعد مستوى 5 عن تجميع الانتهاء البرنامج ب 48 ساعة مع الاحتفاظ بنسخة ورقية.

- فرع الأكاديمية مسؤول عن استيفاء بيانات الأوراق المالية على قاعدة بيانات التنمية المهنية وطباعتها من موقع الأكاديمية واعتمادها في ضوء الحضور والانصراف الوارد من مدير إدارة التدريب وتسلم الأوراق المالية للبرنامج دفعة واحدة بإجمالي عدد القاعات الى المقر الرئيسي للأكاديمية في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ انتهاء البرنامج وكتابة اسم البرنامج واضحًا على كل الأوراق.

تقييم المتدربين 50 نقطة

- ترفق صورة البطاقة لهيئة الإشراف والمدربين وكتابة الدرجة الوظيفية -العلمية - المالية.

- تقييم المتدربين 50 نقطة (4 حضور - 1 للمشاركة مع المدرب عن كل يوم – 10 اختبار قبلي – 10 اختبار بعدي تسلم للمدرب في بداية اليوم وتجمع في نهاية اليوم ويتمّ اعتمادها).

- تشكّل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستلام ملفات التسكين ويتمّ تسليم ملف التسكين للمتدربين فور انتهاء التدريب تكون الإدارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع البيانات وتسلم كشوف البيانات والملفات الى فرع الأكاديمية من يوم الأحد 7 أغسطس 2022 حتى الخميس 25 أغسطس 2023.