أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي العام 2023-2024، علما بأنه يجب التسجيل الإلكتروني أولا قبل تقديم الملفات إلى المدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي بالمنيا

وقال الدكتور علي عبد السلام، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي تشمل الآتي:

- دفع المصروفات بالبريد وتقديم الإيصال، و3 صور منه.

- شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.

- شهادة النجاح و5 صور منها.

- 6 صور شخصية حديثة.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدون عليها رقم التليفون.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- إقرار ولي الأمر بتعليمات المدرسة.

- 2 طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه، وطابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

- الملف الورقي موجود بالمدرسة بمحتوياته.

ضوابط الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمنيا

ووضعت الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا بعض التعليمات الخاصة بتقديم الأوراق للالتحاق بالصف الأول الثانوي 2023 وتشمل الآتي:

- التقديم لولي الأمر شخصيا أو من يحق له الولاية التعليمية.

- إذا كان هناك خصم مالي في إيصال المصروفات لا بد من تقديم ما يثبت ذلك.

يذكر أن جميع الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا، بدأت قبل أسبوعين تلقي طلبات التقديم للصف الأول الثانوي العام في جميع المدن والمراكز.