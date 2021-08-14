الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظيفة موجه عام بـ«تعليم القليوبية»

انطلقت مطلع الشهر الجاري مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومنها وظيفة موجه عام مادة أو نشاط، وتواصل المديرية تلقي أوراق المتقدمين وذلك حتى 21 أغسطس الجاري، لاختيار 57 منهم لشغل الوظائف المطلوبة.

«الوطن» تستعرض الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة موجه عام مادة أو نشاط بمديرية تعليم القليوبية بالمستوي الوظيفي بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم، وذلك بموازنة الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2021 / 2022.

الوصف العام لوظيفة موجه عام بالقليوبية

تقع وظيفة موجه عام بتعليم القليوبية على قمة التوجيه الفني مادة، أو نشاط، بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وتختص الوظيفة بالإشراف على موجهي التخصص والنشاط التابع لهما، ويساعد في التنمية المهنية للموجهين والمعلمين أو الأخصائيين، وإعداد الخطط ومتابعتها وتقويمها وتوجيهها، طبقًا للسياسات واللوائح والمفاهيم الحديثة، وذلك في ضوء المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه، وفي ضوء توقعات الأداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم.

المهارات الأساسية للمتقدم لوظيفة موجه عام بالقليوبية

اشترط إعلان التقدم لوظيفة موجه عام بتعليم القليوبية اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة، طبقًا لأحكام قانون التعليم 139لسنة 1981، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية للمتقدم لوظيفة موجه عام بتعليم القليوبية

يجب على المتقدم لوظيفة موجه عام بتعليم القليوبية المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام بكل القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل، على أن يكون من شاغلي وظيفة كبير معلمين فقط، أو ما يقابلها، وحاصل علي مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

بيانات الاتصال والتقدم لوظيفة موجه عام بتعليم القليوبية

وحددت مديرية التعليم بالقليوبية، بيانات التقدم والاتصال للمتقدم لوظيفة موجه عام في التنسيقات المختصة بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

المستندات المطلوبة لوظيفة موجه عام بتعليم القليوبية

كما حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، المستندات المطلوبة لشغل موجه عام نشاط أو مادة، كالتالي:

- نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة.

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- أصل شهادة الصلاحية الصادرة من أكاديمية المعلمين، شريطة أن تكون سارية وغير منتهية.

- إفادة من الشؤون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

- بيان حالة إلكتروني حديث، موضح فيه موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

- بيان حالة وظيفية من واقع الملف من قسم الملفات، متضمن التاريخ الوظيفي للمتقدم.

- تقرير الكفاية عن آخر عامين، أو إفادة من قسم الملفات متضمن التاريخ الوظيفي بتقرير الكفاءة خلال عامين.

- صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء مستحدثات تطوير العملية التعليمية.

- إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم لها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- إقرار من جهة العمل يفيد بأن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

- يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادت تقدير أو دورات تدريبية.

- إرفاق 10 نسخ ضوئية من نموذج التقدم للوظيفة، والسيرة الذاتية، للمتقدم والرؤية والمقترح للوظيفة المتقدم لها.