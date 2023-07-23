ضبط سائق لاتهامه بقتل جاره في مشاجرة بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من إلقاء القبض على سائق لاتهامه بقتل جاره في منطقة عرب المعمل التابعة لقسم شرطة فيصل، وذلك أثناء مشاجرة بينهما بسبب اعتراض المجني عليه على استخدام المتهم إضاءة شديدة لكشافات مركبته.

سائق يقتل جاره في السويس

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، بلاغا بوصول شاب يدعى محمود نادر عطية، 27 عاما، لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، مصاب بطعنة سكين، وحالته غير مستقرة، وجرى توجيه قوة أمنية للمستشفى، حيث تبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة نظرا لأن طعنة السكين كانت نافذة بالصدر.

التحريات تكشف سبب الجريمة

وتمكنت التحريات التي أجراها رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس وقسم شرطة فيصل، من الكشف عن سبب جريمة السويس، موضحة أن المتهم جار المجني عليه، ويدعى «أحمد ع ع»، 23 سنة، وقام بتسديد طعنة نافذة للضحية وهو يقف أمام مسكنه بمنطقة عرب المعمل التابعة لدائرة قسم فيصل، وتمكنت قوات إدارة البحث الجنائي من ضبطه والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد تصل للإعدام

وقال المستشار أحمد الكيلاني، محام بالسويس، إن الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

وتابع أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.