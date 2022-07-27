حسام الباز مديرا لأمن دمياط.. تولى «البحث الجنائي» لعدة سنوات

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط الشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين اللواء حسام الباز، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مديرًا لأمن دمياط خلفًا للواء حسام بدرة والذي تم نقله خلال الحركة الأخيرة.

وكان تولى اللواء حسام الباز منصب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط لعدة سنوات وبعدها تم نقله مديرًا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.

حركة تنقلات

وشهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية دفعة 1993، 1994 لرتبة لواء، ودفعة 1998 و1999 لرتبة عميد، ودفعة 2003 و2004 لرتبة عقيد، ودفعة 2007 لرتبة مقدم، ودفعة 2012 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2018 لرتبة النقيب، ودفعة2021 لرتبة ملازم أول، ودفعة 2022 التخرج والترقية لرتبة ملازم.