«الأوقاف»: نطبق ضوابط علمية لتطوير مجلة الفردوس للارتقاء بوعي الأطفال

قالت الدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، إن ملف الأطفال يعد أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا، نظرا لما يحيط الطفل من مخاطر في هذه المرحلة الراهنة، مضيفة أن هذا الملف يعد أحد أدوات الوزارة الهامة في مواجهة التطرف، نظرًا لأن الطفل لم يعد بمنأى عن استهداف الجماعات المتطرفة، والتي أتاحت لها وسائل التكنولوجيا الحديثة طرقا سريعة وخفية للوصول لأبنائنا.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية باتحاد الكتاب المصري بعنوان (دور مجلات الأطفال في التنشئة الاجتماعية للأطفال)، والتي شاركت فيها مجلة الفردوس التابعة لوزارة الأوقاف، وسط كوكبة من كبار كتاب الأطفال بمصر، ورؤساء تحرير أشهر مجلات الأطفال المصرية.

مراحل تطور مجلة الفردوس

أستعرضت الدكتورة هدى حميد خلال اللقاء تاريخ مجلة الفردوس منذ نشأتها عام ١٩٦٨م حتى مرحلة التطوير الفارقة عام 2015 ، حيث وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفصل مجلة الفردوس عن مجلة منبر الإسلام بعد أن كانت ملحقًا لها، ثم مراحل التطوير للمضامين المقدمة بالمجلة، والتي تمت وفق أسس وضوابط علمية دقيقة ومدروسة، كما استعرضت ملف الأطفال بالوزارة بشكل عام سواء المنتجات الثقافية الخاصة بالطفل أو الأنشطة التثقيفية المتنوعة والمختلفة والتي تقدمها الوزارة للأطفال بكل مساجد الجمهورية.

دور وزارة الأوقاف في تطوير أدب الطفل

أشاد عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب المصري بالدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف في مجال الطفل، مؤكدًا أن ما يلمسه من مشروعات تقوم بها الوزارة في هذا المجال وتبني الوزارة لأفكار مبتكرة وحديثة للوصول إلى الأطفال بشتى الطرق يؤكد على وجود طفرة حقيقية وفكر جديد تشهده وزارة الأوقاف، ويؤكد على مدى وعي كافة القيادات بالوزارة بخطورة وقوة دورهم في الساحة المجتمعية.

ومن جانبها، أستعرضت نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى الصعوبات التي تواجهها مجلات الأطفال في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن حرص كافة المجلات على مواجهة هذه العقبات والمشكلات نابع عن شعور حقيقي بالمسئولية تجاه أبنائنا.

تكامل جهود مجلات الأطفال يستهدف بناء الوعي

أكدت هويدا حافظ رئيس تحرير مجلة فارس أن تواجد مجلات الأطفال اليوم جنبًا إلى جنب باتحاد الكتاب المصري يؤكد على أن العمل في حقل الطفل أصبح عملا تكامليا يصب في مصلحة الطفل المصري.

كما أكدت الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير خلال اللقاء على مدى أهمية وجود منتج ثقافي خاص بالطفل في هذه المرحلة الراهنة، مشيدة بالتكامل الذي تشهده ساحة مجلات الأطفال لتحقيق رسالة واحدة ألا وهي بناء وعي الطفل المصري.

وأشاد جميع الحضور في ختام اللقاء بملف الأطفال في وزارة الأوقاف وما يشهده من تطوير مبتكر ومستمر، كما أشادوا بما لمسوه من تطوير بمجلة الفردوس خلال السنوات الأخيرة، كما جرى تكريم الدكتورة هدى حميد، على هامش اللقاء، نظرًا لجهودها بملف الأطفال بوزارة الأوقاف وفي الإشراف على مجلة الفردوس.