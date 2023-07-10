«تعليم الإسكندرية»: ورش عمل لتدريب الأطفال على إنشاء مجلات الحائط بطرق مبتكرة

نظمت إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، ورشة عمل عن مجلات الحائط المصورة، تتضمن الإنجازات والمشروعات القومية بطرق حديثة ومبتكرة، لتعليم الأطفال من طلبة المدارس التابعة للإدارة التعليمية كيفية عمل مجلات الحائط، ومدى أهميتها في توصيل المعلومة بطريقة مبسطة، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي بالمدارس.

مركز تنمية القدرات الصحفية

وقال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تقوم إدارة العجمي بتفعيل النشاط الصيفي المتنوع بالمدارس الإدارة في مختلف المجالات، وتم افتتاح ورشة عمل داخل مركز تنمية القدرات الصحفية لتدريب الأطفال على العمل الصحفي والإعلامي وتنفيذ مجلات الحائط بشكل جديد ومبتكر.

الاحتفال برأس السنة الهجرية

وقالت أمل علي، مدير الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة العجمي التعليمية، لـ«الوطن»، إنه أقيمت اليوم ورشة عمل لمجلات الحائط المصورة عن ما تم من إنجازات ومشروعات قومية وأخرى سياحية وغيرها، وتم تدريب الطلاب على كيفية عمل مجلة الحائط بأسلوب جديد ومبتكر من خلال متخصصي النشاط الإعلامي بالإدارة وقسم الصحافة، كما تم استكمال مجلات الكاريكاتير المصورة، وتنفيذ تقرير مصور عن الاحتفال برأس السنة الهجرية قدمته الطالبة نجاة جابر خميس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة أمير الشعراء الابتدائية.

وأضافت مدير الخدمات والأنشطة التربوية، أن الورشة تعمل على رفع وتنمية مواهب الأطفال في مجال الصحافة والإعلام وتعليمهم أسس الكتابة السليمة وعمل مجلات الحائط وأهميتها في توصيل المعلومة بطريقة مبسطة.