شباب معرض الكتاب يقبلون على مجلات اللأطفال: «بهجة ومتعة»

عدد كبير من الشباب ينتظر موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام من أجل الذهاب إليه، الحصول على جولات مختلفة في أجنحته المختلفة، التي تمتلئ بشتى أنواع الكتب بداية من كتب الأدب وروايات الرعب والحب، ومرورا بكتب التاريخ والرياضة وغيرها، وشهد المعرض منذ أيامه الأولى، إقبالا كبيرا من الشباب من مختلف الأعمار والثقافات، يتهافتون على اقتناء الكتب ومشاهدة الفعاليات والأنشطة التي يقدمها المعرض.

وتستعرض «الوطن»، كيفية استعداد الشباب لزيارة المعرض، وهل لديهم ميزانية محددة خاصة بالمعرض لشراء الكتب، وما هي أنواع الكتب التي يفضلون اقتناءها.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأهم في مصر خلال هذه الفترة لعام 2023، ويقام في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي»، في دورته الـ«54»، كما أن شخصية المعرض هذا العام، للشاعر صلاح جاهين، بينما شخصية معرض الطفل، لرائد أدب الطفل في العالم العربي، كامل الكيلاني.

«سلمى» تحكي عن معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتحكي سلمى نصر الدين لـ«الوطن»، التي تخرجت في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، وتبلغ من العمر 23 عاما، تسكن في محافظة الجيزة، أنها تحاول تخصص ميزانية لشراء الكتب من معرض الكتاب، وفقا لما جاء في حديثها، «أنا بحب أخصص جزء من مصروفي، وأوقات والدتي بتديني حق الكتب اللي عايزاها، وأنا لما بروح المعرض بشتري من دور النشر الحكومية، كونها أقل في السعر وتكلفتها مش عالية أوي زي الخاصة، ومفيش مجال معين بحب أقرأ فيه ولكن اللي بيعجبني بشتريه».

مجلات الأطفال بين مشتريات «سلمى» بمعرض الكتاب

أضافت «سلمى»، أنها تشتري بعض المجلات والقصص المختلفة للأطفال من عائلتها، تحفيزا لهم على حب القراءة وفقا لها، «بجيب من المعرض قصص فيها مواقف تعليمية أو قصص لسيرة الصحابة والأنبياء، للأطفال اللي عندي في العائلة من سن 4 لـ12 سنة، عشان أشجعهم على حب القراءة من بدري».

ندى تروي لـ«الوطن» كيفية استعدادها لمعرض الكتاب

فيما قالت ندى عبدالهادي مؤمن، في تصريحات لـ«الوطن»، والتي تبلغ من العمر 23 عاما، وتخرجت في كلية الدراسات الإسلامية، قسم الإذاعة والتليفزيون، جامعة الأزهر، إنها تعمل على تخصيص جزء من مصروفها الشخصي من أجبل شراء الكتب أثناء افتتاح المعرض، «أحيانا بحوش جزء من فلوسي ما يقرب من 500 جنية، عشان أكون قادرة أشتري أي كتاب يقابلني ويعجبني، وبحب شراء كتب متعلقة بعلم النفس والتعليم الذاتي، فضلا كتب المؤلف محمد طه، والكتب المترجمة».