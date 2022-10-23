«قصور الثقافة» توزع مجلات على الأطفال بقرى حياة كريمة في زفتى

تسابق العديد من طلاب مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية؛ للحصول على عدد من مجلة الأطفال التي قامت أماني شاكر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بقصور الثقافة بتوزيع نسخ منها عليهم.

جاء ذلك خلال إقامة فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية، التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إذ توافد الأطفال لمتابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبإشراف حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وأحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، وإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة محمد حمدي، والإدارة العامة لثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس.

تعليم الأطفال عدد من الحرف البيئية

وبدأت فعاليات اليوم بإقامة العديد من الورش الفنية لتعليم الأطفال عدد من الحرف البيئية، من بينها ورشة لصناعة الحلي والإكسسوارات، وورشة خيامية، وورشة تريكو ومشغولات يدوية، وورشة رسم على الزجاج، وورشة لإعادة تدوير الورق، وورشة رسم للمواهب الصغيرة، وورشة طباعة على القماش، وورشة لصناعة منتجات من الخوص.

وأعقب الورش الفنية عقد العديد من المحاضرات واللقاءات التثقيفية جاء في مقدمتها محاضرة بعنوان فضائل التمسك بالقيم المجتمعية الصحيحة، ومن بينها قيمة التسامح والتعايش السلمي، وذلك من خلال ورشة حكي، قدمها لهم الشاعر والروائي محمد صالح، ولبيبة حبيب، مدير مكتبة شرشابة، فيما قدم فريق محاضري الشركة القابضة لمياه الشرب العديد من النصائح للأطفال في كيفية ترشيد مياه الشرب، والحفاظ عليها من التلوث.

وشهدت الفعاليات تنظيم فقرات مخصصة لاكتشاف مواهب الأطفال في العديد من المجالات الفنية كالرسم والشعر والغناء، شهدت تألقا لافتا لعدد منهم، من بينهم: أحمد يوسف، ومحمد شحاتة، في الإنشاد الديني، وحنين وليد، في الإلقاء الشعري، وإبراهيم داوود، وعبد المجيد رضوان، في الغناء، فيما ألقى الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب كفر الزيات عددا من القصائد الوطنية في حب مصر.

عرض فني لعرائس الماريونيت

من جانبها، قدمت فرقة مسرح العرائس بقيادة الفنان محمد راتب مجموعة من الاستعراضات من خلال عرض فني لعرائس الماريونيت، ولاقى استحسانا وتصفيقا من جانب الأطفال، قبل أن تختتم فرقة بيت ثقافة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان فعاليات اليوم بباقة منوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب، والمقرر إقامتها في الفترة من 16 أكتوبر، وحتى 27 من الشهر الجاري.