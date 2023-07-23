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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب:

نرمين عفيفي
10:06 ص | الأحد 23 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23  يوليو المجيدة، والتي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيالٍ من شعبنا نظرت ذات يومٍ إلى المستقبل، ورأته حرًا كريمًا لمصر، وتطلّعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدّمت من أجل ذلك تضحياتٍ هائلة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أنّ ثورة يوليو الخالدة توّجت تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهلِه ويرحل.

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