السيسي يحيي ناصر ونجيب والسادات في ذكرى «23 يوليو»: ثورة مجيدة أسست للجمهورية الأولى

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير إلى الزعيم جمال عبدالناصر، قائد ثورة 23 يوليو، وتحية اعتزاز إلى الرئيس محمد نجيب، الذي تصدى بمسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وإلى الرئيس البطل محمد أنور السادات، الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أنّ الثورة المجيدة أسست للجمهورية الأولى منذ 70 عاما، ومضت في طريقها لبناء مصر جديدة في زمنها، يعلو شأنها شرقا وغربا، وقطعت شوطا مهما لتمكين الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكانا يليق بهم.