رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يحيي ناصر ونجيب والسادات في ذكرى «23 يوليو»: ثورة مجيدة أسست للجمهورية الأولى

كتب:

نرمين عفيفي
10:13 ص | الأحد 23 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير إلى الزعيم جمال عبدالناصر، قائد ثورة 23 يوليو، وتحية اعتزاز إلى الرئيس محمد نجيب، الذي تصدى بمسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وإلى الرئيس البطل محمد أنور السادات، الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أنّ الثورة المجيدة أسست للجمهورية الأولى منذ 70 عاما، ومضت في طريقها لبناء مصر جديدة في زمنها، يعلو شأنها شرقا وغربا، وقطعت شوطا مهما لتمكين الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكانا يليق بهم.

 

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

نجل الزعيم: «السيسي» يستكمل مشروع «ناصر» التنموي من خلال مبادرة «حياة كريمة»

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

عاجل.. السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (بث مباشر)
بقلم نرمين عفيفي