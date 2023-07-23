نانسي عجرم تحيي حفلا في العلمين الجديدة.. اعرف الموعد

تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا جماهيريا من الطراز الأول الجمعة المقبلة 28 يوليو، في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويشاركها الحفل الفنان راغب علامة.

نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين قريبا

وتعد حفل نانسي عجرم وراغب علامة واحدة ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية المقرر إحيائها بمهرجان العلمين، حيث سيكون هناك عدد آخر من الحفلات لعدد من النجوم من بينهم إليسا وعمر خيرت وأنغام وكايروكي.

نانسي عجرم في بيروت

ومن جهة أخرى تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في لبنان الخميس المقبل 3 أغسطس، بأحد أماكن السهر في بيروت، وستقدم خلال الحفل عددا من أغانيها الخاصة.