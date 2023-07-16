«إكسترا نيوز»: الجمهور في مهرجان العلمين سيحتفل مع نانسي عجرم وراغب علامة

قالت شهندة عبد الرحيم، موفدة قناة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، إن المنظر من العلمين مبهج، والشواطئ فيروزية جميلة، والأجواء ساحرة، كما أن الجمهور ينتظر حفل اليوم، الذي يحيه نجوم كبار، لذلك الإقبال على الحفل سيكون كبيرا.

الجمهور يحتفل مع راغب علامة ونانسي

وتابعت بأن مدينة العلمين من مدن الجيل الرابع التي تم تصميمها لتتكيف مع التغيرات المناخية، ومنذ أن بدأت الدولة منذ عام 2018 في إقامة 30 مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، كانت العملين الجديدة واحدة منها، وهي مدينة تجذب استثمارات كبيرة اقتصادية وترفيهية وسياحية.

وأكدت شاهندة عبد الرحيم، أن المدينة مبهجة، وتمنت أن يأتي إليها جميع المصريين ويستمتعون بها، خاصة أنها تضم شواطئ عامة وممشى مجاني لكل المصريين، لافتة إلى أن الجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسي عجرم.