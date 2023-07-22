«تذكرتي» تفتح باب الحجز لحفل نانسي عجرم بمهرجان العلمين

أعلنت شركة «تذكرتي»، قبل قليل، عن فتح باب حجز التذاكر لحفل الفنانين نانسي عجرم وراغب علامة، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، 28 يوليو 2023، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً بالآلاف، وذلك بعد الحضور الضخم في افتتاح المهرجان مساء أمس الجمعة، في حفل الفنان تامر حسني، والذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تغني نانسي عجرم باقة كبيرة من أحدث أغانيها، التي يحبها الجمهور المصري، كما يقدم الفنان راغب علامة مجموعة مميزة من أغنياته التي تحظى بقبول كبير لدى كثير من المصريين.