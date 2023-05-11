طرح أولى أغنيات نانسي عجرم في السينما المصرية بفيلم شوجر دادي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «شوجر دادي»، أغنية الفيلم بصوت نانسي عجرم، وتحمل عنوان آخر إصدار، وذلك قبل أيام من إنطلاق بدور العرض المصرية في 24 مايو، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.

وتعد آخر إصدار، أول أغنية لـ نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر چان بيار بطرس.

كانت الفترة الأخيرة شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية لفيلم شوجر دادي التي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجواء الفيلم الذي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل «2021»، الذي حقق نجاحا في مصر والعالم العربي.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تعرف على أبطال وصُناع فيلم شوجر دادي قبل طرحه بالسينمات

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.