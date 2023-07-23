مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة وعدد الحاصلين على الدرجات النهائية كبير

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أخبار سارة تخص نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، مشيرا إلي ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي، وقال «الدرجات أفضل من العام الماضي».

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. أعلي من العام الماضي

أضاف المصدر لـ«الوطن» أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مطمئنة ومبشرة، مؤكدا حصول عدد كبير من الطلاب علي الدرجات النهائية في بعض المواد، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تصحيح معظم المواد وسيتم انتهاء التصحيح بالكامل يوم الثلاثاء المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات وتجهيز كشوف نتيجة الثانوية العامة 2023 نهاية الشهر الحالي، استعداداً لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بحد أقصي أول أغسطس المقبل.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» بـ 410 درجات، مقسمة كالتالي: مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية» 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة، مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكيمياء 60 درجة، وفي مادة الأحياء 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة، ومادة التاريخ 60 درجة، ومادة الجغرافيا 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، مادة علم النفس 60 درجة.