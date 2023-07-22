يترقب عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، ظهور نتيجة الامتحانات، حيث يحاولون بدأب مستمر التعرف على طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها.

بالرابط.. طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

ومع بدء العد التنازلي لإعلان وزارة التربية والتعليم للنتيجة، تقدم «الوطن» خدمة طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، من خلال عدة خطوات، من بينها الدخول على موقع الوزارة وإدخال رقم الجلوس للتعرف على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم.

إتاحة رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، سيكون خلال مؤتمر صحفي يعقده الوزير في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023 المقبل.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها من هنـــــــــــــــــــا، وذلك منذ بداية شهر أغسطس القادم، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العام 2022-2023 فور اعتماد الوزير لها رسميا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت بيانا أعلنت فيه عن كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي 2022- 2023، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (828) طالبا، حيث إن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يبلغ (424)، بعدد (243) للبنين وعدد (181) للبنات، وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي يبلغ (404)، بعدد (215) للبنين، و(189) للبنات.