الشوباشي: ثورة يوليو لم تؤثر على مصر وحدها.. وحافظت على الهوية العربية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها كانت تبلغ 14 عامًا وقت اندلاع ثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو حافظت على مبادئ يوليو رغم كل المحاولات الخبيثة من أجل فقدان تلك القيم، إذ نادتا الثورتان بالعدالة الاجتماعية والعيش والحرية مع الحفاظ على الهوية المصرية.

ثورة يوليو لم تؤثر على مصر وحدها

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رضوى عطا وباسم طبانة عبر «إكسترا نيوز»، أن ثورة يوليو لم تؤثر على مصر وحدها بل الوطن العربي كله، مشيرة إلى أن دور مصر كان محوريًا وداعمًا للدول العربية بعد ثورة 23 يوليو مثل دورها في الثورة الجزائرية والثورة اليمنية، وهذا الأمر يتكرر ويعيد نفسه بعد ثورة 30 يونيو.

وأكدت أن زعماء الثورتين كانا يسيران في مسار التنمية ورفاهية مصر والشعب فضلا عن إعادة الهوية المصرية، متابعة: «أحنا عيشنا أيام سودة أيام لما كان في ناس بتقول وما الوطن إلا حفنة من التراب العفن»، مؤكدة أن هناك ترابطًا بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو، إذ أن مصر تمسكت بمبادئها وقيمها.

مصر تشهد إنجازات وتطورات عظيمة

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن مصر تشهد إنجازات وتطورات عظيمة خلال الفترة الحالية بعد ثورة 30 يونيو، وكل تلك الإنجازات تتحقق بفضل إيمان الشعب المصري بقيادته الجديدة.