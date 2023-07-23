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الحوار الوطني يهنئ المصريين بـ«23 يوليو»: ثورة أرست للعدل والمساواة

كتب:

يسرا البسيوني
11:20 ص | الأحد 23 يوليو 2023
ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو

هنأت إدارة الحوار الوطني، الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، التي أحدثت طفرة في تاريخ العالم الحديث وليس في مصر فقط، حيث أرست مبادئ العدل والمساواة والحرية، التي ساهمت بشكل أساسي في تغيير المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث.

الحوار الوطني

ومن المقرر أن يستأنف الحوار الوطني، جلساته العامة خلال الأيام القادمة، وفق ما أوضحه مجلس أمناء الحوار، إذ أشار أعضاء المجلس إلى أنّ الجلسات ستعقد بنظام تبادلي بواقع أسبوع للجلسات العامة، والأسبوع الذي يليه تعقد به الجلسات المتخصصة لصياغة وبلورة المخرجات التي ترفع للجان خلال الجلسات العامة.

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