اعترافات المتهمين بالتعدي على سيدة وإتلاف سيارة شقيقها بالسلام

اعترف المتهمين بالاعتداء على سيدة وشقيقها خلال جلسة تحقيق استمرت حوالي 4 ساعات أمام النيابة العامة، أنهما بسبب خلافات عائلية بين الطرفين اعتديا على الشاكية وشقيقها بالضرب، بعد حدوث مشادة كلامية بين الشاكية وشقيقها تطورت إلى تشابك بالأيدي، وعلى إثرها جرى إتلاف السيارة.

وأمرت النيابة العامة حبس المتهمين بالاعتداء على سيدة وإتلاف سيارة شقيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد، كما أمرت من المباحث سرعة إجراء التحريات.

منشور على فيسبوك

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر إحدى السيدات من اعتداء أشقاء زوجها عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها.

التعدي بالضرب على سيدة وشقيقها

وكان رصدت الأجهزة الأمنية منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيس بوك يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لتعديهم عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها خلال تواجدهما في دائرة قسم شرطة السلام أول.

وبعد الفحص جرى تحديد السيدة التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنها تقيم في محافظة الشرقية واستدعتها الأجهزة الأمنية وتبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها، وقررت بوجود خلافات مع زوجها.

وأضافت الشاكية أنها تقيم في منزل عائلتها بمحافظة الشرقية، وعند حضورها ونجليها إلى مسكن الزوجية في دائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدي عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

على الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشكو في حقهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.