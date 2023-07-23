إصابة شخصين في انقلاب ميكروباص على طريق «بلبيس - السلام» بالشرقية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام معهد العبور بطريق «بلبيس - السلام»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب ميكروباص في بلبيس

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقباله شخصين مصابين جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص، وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تبين إصابة «تامر م ع»، 43 عاما، من مركز بلبيس، و«مفتاح ع م»، 44 عاما، من الفيوم، وإصابتهما بالغة.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتم تقديم الخدمة الطبية لهما.

رفع آثار الحادث من الطريق

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، كما قامت الجهات الأمنية المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.