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«الداخلية»: خلافات عائلية وراء ضرب سيدة على يد زوج ابنتها وشقيقه بالغربية

كتب:

محمد بركات
03:16 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر سيدة من تعدي زوج ابنتها وشقيقه عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعي باليد.

بالفحص تبين أنَّه بتاريخ 9 مايو الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل -القائمة على نشر مقطع الفيديو- ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، بقيام زوج ابنة -القائمة على النشر- وشقيقه - مقيمان بذات العنوان، بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض «سكين» وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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