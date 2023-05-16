«الداخلية»: خلافات عائلية وراء ضرب سيدة على يد زوج ابنتها وشقيقه بالغربية

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر سيدة من تعدي زوج ابنتها وشقيقه عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعي باليد.

بالفحص تبين أنَّه بتاريخ 9 مايو الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل -القائمة على نشر مقطع الفيديو- ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، بقيام زوج ابنة -القائمة على النشر- وشقيقه - مقيمان بذات العنوان، بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض «سكين» وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.